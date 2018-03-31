СК пригласил из Австралии совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

Следственный комитет РФ решил пригласить совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Шенгелова, который находится в Австралии, для дачи показаний. Опрос касается пожара, который произошел в Кемерово. Известно, что Шенгелов по сей день владеет контрольным пакетом акций.

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что если господин Шенгелов на самом деле считает себя не виновным, то он должен приехать на территорию РФ любым способом, чтобы объяснить все и дать показания. Бастрыкин утверждает, что следствие серьезно занялось руководителями ТЦ «Зимняя вишня». Известно, что если у СК будут все основания для подозрений, то далее комитет обратится в правовые органы.В ведомстве отмечают, что Денис Шенгелов имеет 78% акций от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Известно, что организации принадлежал ТЦ «Зимняя вишня». В итоге вершители правосудия арестовали гендиректора компании – Юлию Богданову.Напомним, что ранее Александр Бастрыкин обязался найти новых фигурантов, которые каким-то образом были причастны к Кемеровскому пожару. Сейчас под следствием находятся 7 человек. Шесть из них обвиняются в поджоге здания.