Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Эксперты рассказали о самых удивительных секс-рекордах Эксперты назвали преимущества наушников BeatsX над Apple AirPods «Кардашьян в молодости»: Санта Димопулос показала школьное фото Алексей Панин живет воспоминаниями о былом успехе Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца Бастрыкин обещает продолжить аресты по делу о пожаре в Кемерово Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека
| | СК пригласил из Австралии совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

СК пригласил из Австралии совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

Сегодня, 14:30
Следственный комитет РФ решил пригласить совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Дениса Шенгелова, который находится в Австралии, для дачи показаний. Опрос касается пожара, который произошел в Кемерово. Известно, что Шенгелов по сей день владеет контрольным пакетом акций.

СК пригласил из Австралии совладельца кемеровского ТЦ "Зимняя вишня"

 

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что если господин Шенгелов на самом деле считает себя не виновным, то он должен приехать на территорию РФ любым способом, чтобы объяснить все и дать показания. Бастрыкин утверждает, что следствие серьезно занялось руководителями ТЦ «Зимняя вишня». Известно, что если у СК будут все основания для подозрений, то далее комитет обратится в правовые органы.

В ведомстве отмечают, что Денис Шенгелов имеет 78% акций от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Известно, что организации принадлежал ТЦ «Зимняя вишня». В итоге вершители правосудия арестовали гендиректора компании – Юлию Богданову.

Напомним, что ранее Александр Бастрыкин обязался найти новых фигурантов, которые каким-то образом были причастны к Кемеровскому пожару. Сейчас под следствием находятся 7 человек. Шесть из них обвиняются в поджоге здания.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали
Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

Заводским районным судом в Кемерово одобрен арест Юлии Богдановой, занимающей пост гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», в активах которого

СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»
СК задержал главу компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Генерального директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, которая также является владельцем торгового центра «Зимняя вишня» в

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел новый пожар

СМИ сообщают о новом пожаре в ТЦ Кемерово. На втором этаже заметно сильное задымление.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости