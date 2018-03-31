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| | В Ростове молодой человек отбивался молотком от своего собутыльника

В Ростове молодой человек отбивался молотком от своего собутыльника

Сегодня, 14:44
В Первомайском районе города Ростов-на-Дону произошел инцидент между двумя друзьями, которые во время распития спиртных напитков подрались, и один из них пустил в ход молоток.

В Ростове молодой человек отбивался молотком от своего собутыльника

 

23-летний нигде не работающий житель Ростова пришел в гости к своему 32-летнему другу, и во время распития спиртных напитков повздорил с ним. Хозяин дома не смог сдержать свои агрессивные эмоции и ударил своего гостя два раза кулаком в область лица, на что тот схватил недалеко лежавший молоток и ударил своего обидчика два раза по голове. Увидев своего друга в крови и без сознания, пьяный злоумышленник скрылся с места драки в неизвестном направлении. 32-летнему ростовчанину родственники вызвали карету скорой помощи, он был помещен в реанимационное отделение с черепно-мозговой травмой.

В настоящее время по данному фарту возбуждено уголовное дело, злоумышленник был арестован. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Пелагея Лебединская
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