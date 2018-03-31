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| | Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца

Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца

Сегодня, 14:07
В Волгограде произошёл инцидент, в котором мужчина пострадал от взрыва внешнего аккумулятора от смартфона, который не пробыл в эксплуатации и полугода. Волгоградец предупредил всех пользователей powerbank об опасности.

Внешний аккумулятор для смартфона взорвался в руках у волгоградца

 

В социальных сетях житель Волгограда решил опубликовать свой рассказ, поделившись опытом использования внешнего аккумулятора, которым он подзаряжал свой смартфон. По словам молодого человека, powerbank взорвался прямо в тот момент, когда он держал его в руках. Многие пользователи в комментариях к откровениям волгоградца заметили, что скорее всего, он приобрёл данный бракованный девайс по сниженной цене, которой соответствует и качество изделия. Также пользователи посоветовали мужчине избегать покупки устройств, сделанных неизвестными производителями.

Сам пострадавший мужчина отметил, что powerbank следует хранить в недоступном для детей месте, так как они могут взорваться практически в любой момент.
Александр Вест
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