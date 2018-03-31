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| | В Ростове пьяного дебошира, лапающего женщин, выгнали из маршрутки

В Ростове пьяного дебошира, лапающего женщин, выгнали из маршрутки

Сегодня, 14:29
Сегодня в Ростове мужчина под воздействием алкогольных напитков в маршрутном такси № 98 устроил драку. Пассажиры были вынуждены выгнать дебошира вместе с вещами на улицу.

В Ростове пьяного дебошира, лапающего женщин, выгнали из маршрутки

 

По словам очевидцев, мужчина с двумя коробками в руках под воздействием алкогольного опьянения сел в маршрутное такси и стал себя там непристойно вести. Изначально пьяный пассажир начал лапать за интимные места молодую девушку, за которую заступился молодой мужчина, а после и вовсе завязал драку. Он кричал на всех пассажиров нецензурной лексикой и грозился расправой. Водитель маршрутки был вынужден остановить автомобиль, и пассажиры дружной толпой вытолкали дебошира на улицу, при этом выкинув следом его вещи.

 

Во время потасовки в маршрутном такси пострадало два пассажира. Молодой человек, который заступился за девушку, и пенсионер, пытавшийся уразуметь озлобленного задиру.

Пелагея Лебединская
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