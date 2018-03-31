Бастрыкин обещает продолжить аресты по делу о пожаре в Кемерово

Глава СКР Александр Бастрыкин встретился с родственниками погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Юрист обещает привлечь к ответственности всех лиц, виновных в трагедии.

Домбровский Сергей

По словам Бастрыкина, следователи делают все возможное, чтобы ответственные за происшествие люди понесли законное наказание. Сейчас рассматриваются различные версии причин возникновения огня в торговом центре. Некоторые из них уже освещались СМИ, другие хранятся в секрете, так как существует такое понятие, как тайна следствия. На данный момент есть семь фигурантов дела. Шестерым уже предъявили обвинения.По словам Бастрыкина, расследование происшествия, в результате которого жертвами стали 64 человека, необходимо проводить с особенной тщательностью, чем сейчас и занимаются правоохранители. По одной из версий, инцидент случился, так как изначально здание ТЦ предназначалось для спортивного комплекса. Собственник же создал много помещений с большим количеством перегородок. В таких условиях ожидать адекватной работы сигнализации просто наивно.