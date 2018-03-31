Вода в реке Красненькая на юго-западе Петербурга приобрела зеленый оттенок

Население Красносельского района Санкт-Петербурга бьет тревогу в Сети, призывая местных властей обратить внимание на ежедневное ухудшение экологической ситуации. В подтверждение своих слов они выложили в соцсети снимки реки Красненькая, с которой происходит нечто странное.

Пойда Анна

Вода в этом водоеме приобрела насыщенный зеленый оттенок, при этом негативные изменения коснулись участка реки, который тянется от улицы Доблести до Невской губы. Кроме необычного цвета Красненькая начала издавать неприятный запах, напоминающий тот, который издает засорившаяся канализация. Местное население, впервые наблюдающее подобное явление, выдвинуло предположение, что в случившемся виновата стихийно образовавшаяся нелегальная свалка отходов на улице Маршала Казакова.