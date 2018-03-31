Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве В небе появится голубая Луна, признак второго пришествия Христа Мобильный оператор Tele2 меняет старые тарифы на новые Дарья Пынзарь рассказала, что боится делать прививки своим детям Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе
| | Вода в реке Красненькая на юго-западе Петербурга приобрела зеленый оттенок

Вода в реке Красненькая на юго-западе Петербурга приобрела зеленый оттенок

Сегодня, 13:37
Население Красносельского района Санкт-Петербурга бьет тревогу в Сети, призывая местных властей обратить внимание на ежедневное ухудшение экологической ситуации. В подтверждение своих слов они выложили в соцсети снимки реки Красненькая, с которой происходит нечто странное.

Вода в реке Красненькая на юго-западе Петербурга приобрела зеленый оттенок

 

Вода в этом водоеме приобрела насыщенный зеленый оттенок, при этом негативные изменения коснулись участка реки, который тянется от улицы Доблести до Невской губы. Кроме необычного цвета Красненькая начала издавать неприятный запах, напоминающий тот, который издает засорившаяся канализация. Местное население, впервые наблюдающее подобное явление, выдвинуло предположение, что в случившемся виновата стихийно образовавшаяся нелегальная свалка отходов на улице Маршала Казакова.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Из реки в Санкт-Петербурге «выловили» труп рыбака
Из реки в Санкт-Петербурге «выловили» труп рыбака

Из реки Красненькая в Санкт-Петербурге «выловили» труп рыбака. Тело обнаружили 11 февраля.

Из рек Красненькая и Нева в Петербурге извлекли два трупа
Из рек Красненькая и Нева в Петербурге извлекли два трупа

Из рек Нева и Красненькая в Санкт-Петербурге спасатели извлекли два тела, принадлежащих неизвестным мужчинам. Информацию об этом предоставляет АН "Оперативное

Юго-запад Санкт-Петербурга стоит в пробке из-за сломанного светофора
Юго-запад Санкт-Петербурга стоит в пробке из-за сломанного светофора

На юго-западе Санкт-Петербурга образовалась огромная пробка из-за сломанного светофора на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. Об

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости