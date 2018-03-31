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| | Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

Сегодня, 13:27
Сотрудники столичных правоохранительных органов осуществили задержание любительницы уличных гонок Мары Багдасарян, которая находилась за рулём автомобиля в Москве, не имея на это права из-за пожизненного лишения водительского удостоверения.

Пожизненно лишённую прав Мару Багдасарян задержали за рулем в Москве

 

Мара Была замечена за рулём транспортного средства в Москве в районе Ленинградского шоссе в 3 часа ночи. Несмотря на пожизненное лишение прав, которые были отобраны у Багдасарян из-за определённых проблем со здоровьем, стритрейсерша решила насладиться вождением автомобиля, сев за руль авто марки Mercedes вопреки установленному запрету. Юрий Титов, являющийся представителем российского ГУ МВД в Москве, заявил о том, что в момент задержания гражданки Багдасарян сотрудники правоохранительных органов осуществили проверку необходимой для вождения авто документации, которой у Мары при себе не оказалось.

Инспекторы ДПС проверили базу данных, узнав о том, что Мара Багдасарян не имеет права заниматься управлением транспортными средствами. Иномарка, за рулём которой находилась во время ареста Мара, также была задержана полицейскими.
Александр Вест
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