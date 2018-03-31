В Чечне маленький мальчик угнал автомобиль ради своей возлюбленной

В Сети появилась видеозапись о том, как маленький мальчик пытается угнать автомобиль. Однако далеко уехать малолетнему угонщику не удалось, его тут же остановили взрослые. Из подписи видео стало известно, что инцидент происходил в Чечне.

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Подписчики группы с юмором отметили, что рыцари еще не перевелись и остались люди способные на подвиги. По их мнению, у мальчика большой талант к вождению, так как он смог без проблем тронуться на механике. Подписчики группы с юмором отметили, что рыцари еще не перевелись и остались люди способные на подвиги. По их мнению, у мальчика большой талант к вождению, так как он смог без проблем тронуться на механике.

Павел Селивёрстов

Видео было опубликовано в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».», - гласит подпись ролика. На записи видно, как маленький мальчик, гуляющий с девочкой, подходит к автомобилю, и садится в него. К машине тут же подходят взрослые, но двери открыть они не смогли. Через какое-то время мальчику даже удалось поехать, однако путь следования оказался недолгий, и уже в скором времени автомобиль удалось увидеть. Причем для этого потребовалось разбить стекло правой задней двери. После этого из машины достали и самого мальчика.