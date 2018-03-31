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| | В Чечне маленький мальчик угнал автомобиль ради своей возлюбленной

В Чечне маленький мальчик угнал автомобиль ради своей возлюбленной

Сегодня, 13:25
В Сети появилась видеозапись о том, как маленький мальчик пытается угнать автомобиль. Однако далеко уехать малолетнему угонщику не удалось, его тут же остановили взрослые. Из подписи видео стало известно, что инцидент происходил в Чечне.

В Чечне маленький мальчик угнал автомобиль ради своей возлюбленной

 

Видео было опубликовано в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». «Маленький ребенок угоняет автомобиль. А на что ты готов ради дамы сердца?», - гласит подпись ролика. На записи видно, как маленький мальчик, гуляющий с девочкой, подходит к автомобилю, и садится в него. К машине тут же подходят взрослые, но двери открыть они не смогли. Через какое-то время мальчику даже удалось поехать, однако путь следования оказался недолгий, и уже в скором времени автомобиль удалось увидеть. Причем для этого потребовалось разбить стекло правой задней двери. После этого из машины достали и самого мальчика.

 

В Чечне маленький мальчик угнал автомобиль ради своей возлюбленной

 

Подписчики группы с юмором отметили, что рыцари еще не перевелись и остались люди способные на подвиги. По их мнению, у мальчика большой талант к вождению, так как он смог без проблем тронуться на механике.

Павел Селивёрстов
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