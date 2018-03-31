Водитель туристического автобуса погиб в ДТП в Баварии

В Германии произошла дорожная авария с участием туристического автобуса, в которой никто из туристов, находящихся в салоне авто, не расстался с жизнью, кроме водителя, погибшего от полученных травм.

Александр Вест

Более двух десятков туристов, находившихся внутри туристического автобуса, врезавшегося в грузовой автомобиль, получили существенные повреждения. В результате сильного столкновения с грузовым авто, произошедшего на трассе А3 в Баварии, водитель автобуса скончался на месте от полученных травм. Из-за потери управления водитель туристического автобуса допустил столкновение с задней частью прицепа тягача, который занимался перевозкой стекла.Из-за характера перевозимого тягачом груза многие из 18 пострадавших туристов получили различные порезы. По сообщению медицинских специалистов, в данный момент четверо пассажиров всё ещё находятся в тяжелом состоянии, однако, угроза жизни присутствует лишь у одного пациента. Заметим, в автобусе на момент столкновения находились порядка 40 туристов.