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| | Водитель туристического автобуса погиб в ДТП в Баварии

Водитель туристического автобуса погиб в ДТП в Баварии

Сегодня, 12:56
В Германии произошла дорожная авария с участием туристического автобуса, в которой никто из туристов, находящихся в салоне авто, не расстался с жизнью, кроме водителя, погибшего от полученных травм.

Водитель туристического автобуса погиб в ДТП в Баварии

 

Более двух десятков туристов, находившихся внутри туристического автобуса, врезавшегося в грузовой автомобиль, получили существенные повреждения. В результате сильного столкновения с грузовым авто, произошедшего на трассе А3 в Баварии, водитель автобуса скончался на месте от полученных травм. Из-за потери управления водитель туристического автобуса допустил столкновение с задней частью прицепа тягача, который занимался перевозкой стекла.

Из-за характера перевозимого тягачом груза многие из 18 пострадавших туристов получили различные порезы. По сообщению медицинских специалистов, в данный момент четверо пассажиров всё ещё находятся в тяжелом состоянии, однако, угроза жизни присутствует лишь у одного пациента. Заметим, в автобусе на момент столкновения находились порядка 40 туристов.
Александр Вест
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