Жительница Уфы очнулась у гинеколога в луже крови

Женщина, проживающая в Уфе, поделилась деталями своего визита к гинекологу, в котором она пришла в сознание, очутившись в луже собственной крови. Кровотечение у женщины произошло вследствие падения из-за незакреплённой табуретки.

Александр Вест

По словам 35-летней пострадавшей, она пыталась взобраться на гинекологическое кресло, поставив одну ногу на специальный табурет, использующийся в качестве ступеньки, который оказался ничем не закреплён к полу. Вследствие падения с перевернувшейся табуретки женщина потеряла сознание от сильного болевого шока. Как выяснилось, её интимные органы серьёзно пострадали от неожиданного падения.Для восстановления нормального состояния здоровья жительнице Уфы пришлось пережить две операции. Главврач госпиталя, в котором пострадала женщина, заявила о том, что ей предлагалось пройти обследование у квалифицированных специалистов после случившегося, однако, она отвергла данное предложение. Гражданка готовится к подаче судебного иска против больницы.