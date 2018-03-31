Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов

В ряде средств массовой информации были опубликованы данные о совершённом задержании предпринимателя Зиявудина Магомедова, который на 48 часов был отправлен под стражу после совершённых обыскных мероприятий в группе «Сумма».

Александр Вест

Официальные представители российской независимой группы «Сумма» до сих пор отрицают факт задержания одного из совладельцев организации Зиявудина Магомедова. Один из источников, приближённый к дагестанскому правительству, заявил о том, что Магомедов был задержан на двое суток. Информация о задержании предпринимателя была подтверждена представителями центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.Напомним, в рамках некого многоэпизодного дела сотрудники правоохранительных органов произвели обыск в независимой группе «Сумма», изъяв некоторую отчётную документацию, в числе которой также находились съёмные электронные носители и оттиски печатей. Некоторые СМИ сообщили о том, что обыски в «Сумме» проводились в рамках расследовании дела о хищении в особо крупных размерах.