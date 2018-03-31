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| | Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов

Сегодня, 12:06
В ряде средств массовой информации были опубликованы данные о совершённом задержании предпринимателя Зиявудина Магомедова, который на 48 часов был отправлен под стражу после совершённых обыскных мероприятий в группе «Сумма».

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов

 

Официальные представители российской независимой группы «Сумма» до сих пор отрицают факт задержания одного из совладельцев организации Зиявудина Магомедова. Один из источников, приближённый к дагестанскому правительству, заявил о том, что Магомедов был задержан на двое суток. Информация о задержании предпринимателя была подтверждена представителями центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ.

Напомним, в рамках некого многоэпизодного дела сотрудники правоохранительных органов произвели обыск в независимой группе «Сумма», изъяв некоторую отчётную документацию, в числе которой также находились съёмные электронные носители и оттиски печатей. Некоторые СМИ сообщили о том, что обыски в «Сумме» проводились в рамках расследовании дела о хищении в особо крупных размерах.
Александр Вест
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