Несколько машин повредило взрывом в Мурманске

В Мурманске вследствие детонации пиротехнического снаряда несколько автомобилей, оказавшихся в радиусе взрыва, получили существенные повреждения. Припаркованные транспортные средства лишились стекол.

Александр Вест

Источник в силовых структурах региона поделился с журналистами информацией о произошедшем инциденте, в котором в Мурманске несколько припаркованных автомобилей пострадали от взрыва неопределённого снаряда. Согласно обнародованной информации, неизвестный злоумышленник подбросил на стоянку предположительно светошумовой снаряд, взрывная волна от взрыва которого повредила припаркованные машины, выбив их стёкла.Данное происшествие произошло в районе жилого дома №3, расположенного на улице Полярные Зори. В данный момент правоохранители занимаются установлением всех деталей произошедшего и выяснением личности, ответственной за детонацию взрывного устройства. Пострадавших в данном инциденте не было выявлено.