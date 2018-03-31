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| | В Ростове пять автомобилей угодили в яму на проспекте Нагибина

В Ростове пять автомобилей угодили в яму на проспекте Нагибина

Сегодня, 11:39
Неприятный инцидент произошел в ночь на 31 марта в Ростове-на-Дону. На проспекте Нагибина в образовавшуюся на асфальте яму попали пять машин.

В Ростове пять автомобилей угодили в яму на проспекте Нагибина

 

По словам очевидцев, всего лишь за десять минут четыре автомобиля пробили колеса. Еще одна иномарка, попав в ловушку, повредила радиатор. На этот участок дороги уже жаловались местные жители около месяца назад. Тогда дорожники залатали эту яму. Спустя время снова на том же месте образовалась яма, что свидетельствует о плохом качестве ремонта.

О яме-ловушке на Нагибина очевидцы предупреждают в социальных сетях. Один из пользователей сообщил, что огромный провал занимает правую сторону дорожной полосы с противоположной от Роствертола стороны.

Несколько дней назад на парковке в центре Ростове иномарка провалилась под асфальт. А в конце прошлого года десятки машин повредились, попав в провал на улице Плиева.
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