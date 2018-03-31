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| | В Ленинградской области устранили возгорание на складе серы

В Ленинградской области устранили возгорание на складе серы

Сегодня, 11:17
Сотрудники пожарной бригады ликвидировали пожар, который начался на складе серы, расположенном в Ленинградской области в Кингисеппском районе.

В Ленинградской области устранили возгорание на складе серы

 

Сообщается, что примерно в три часа ночи дежурный зафиксировал вызов о возгорании в поселке Усть-Луга, Кингисеппского района Ленинградской области. Пожар начался в большом здании склада. По неофициальной информации, в складе находилась сера. Огнем была охвачено примерно 150 квадратных метров. Тушением пожара занимались всю ночь, к утру возгорание удалось ликвидировать.

В МЧС по области проинформировали, что сейчас на месте пожара на площади в 30 метров продолжает тлеть разный материал. Отметим, что пока нет ни какой информации о пострадавших.
Анна Котова
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