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| | Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

Сегодня, 11:15
Заводским районным судом в Кемерово одобрен арест Юлии Богдановой, занимающей пост гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», в активах которого числится здание ТЦ «Зимняя вишня», где произошёл трагический пожар.

Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

 

До 25 мая следователи намерены продержать Богданову под заключением, так как судья постановил, что на свободе задержанная владелица ТЦ «Зимняя вишня» может предпринять попытки побега и скрыться от представителей следствия по делу о масштабном пожаре, унесшем жизни многих десятков российских граждан. Кроме того, по словам судьи, на свободе, у Юлии Богдановой появилась бы возможность заняться сокрытием некоторых улик, или же запугиванием свидетелей, которые могли бы изменить свои обвинительные показания.

Напомним, Юлии Богдановой в суде были предъявлены обвинения в нарушении требований и правил пожарной безопасности, которым должно было соответствовать здание ТЦ, где состоялся трагический инцидент.
Александр Вест
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