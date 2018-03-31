Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

До 25 мая следователи намерены продержать Богданову под заключением, так как судья постановил, что на свободе задержанная владелица ТЦ «Зимняя вишня» может предпринять попытки побега и скрыться от представителей следствия по делу о масштабном пожаре, унесшем жизни многих десятков российских граждан. Кроме того, по словам судьи, на свободе, у Юлии Богдановой появилась бы возможность заняться сокрытием некоторых улик, или же запугиванием свидетелей, которые могли бы изменить свои обвинительные показания.
Напомним, Юлии Богдановой в суде были предъявлены обвинения в нарушении требований и правил пожарной безопасности, которым должно было соответствовать здание ТЦ, где состоялся трагический инцидент.
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