Гендиректора фирмы-собственника ТЦ «Зимняя вишня» арестовали

Заводским районным судом в Кемерово одобрен арест Юлии Богдановой, занимающей пост гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината», в активах которого числится здание ТЦ «Зимняя вишня», где произошёл трагический пожар.

Александр Вест

До 25 мая следователи намерены продержать Богданову под заключением, так как судья постановил, что на свободе задержанная владелица ТЦ «Зимняя вишня» может предпринять попытки побега и скрыться от представителей следствия по делу о масштабном пожаре, унесшем жизни многих десятков российских граждан. Кроме того, по словам судьи, на свободе, у Юлии Богдановой появилась бы возможность заняться сокрытием некоторых улик, или же запугиванием свидетелей, которые могли бы изменить свои обвинительные показания.Напомним, Юлии Богдановой в суде были предъявлены обвинения в нарушении требований и правил пожарной безопасности, которым должно было соответствовать здание ТЦ, где состоялся трагический инцидент.