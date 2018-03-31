В ТЦ Ставрополя рухнувший потолок посеял панику

В торговом центре «Космос» полным ходом начал трескаться потолок и рухнул, посеяв панику среди посетителей. Очевидец рассказал все известные данные о инциденте.

Инцидент произошел на третьем этаже, рядом расположена уборная. Очевидец дал комментарий о случившемся. Свидетель происшествия отметил, что все посетители и сотрудники учреждения остались целы.Местные жители после происшествия боятся приходить в ТЦ. Они отмечают, что больше их ноги в «Космосе» не будет. Хотя есть и те, которые уверяют, что все бывает в жизни и никто не застрахован от подобных чрезвычайных происшествий.Отметим, что накануне экстренные службы провели проверку на пожарную безопасность. Причиной послужил инцидент в ТЦ Кемерово, где погибло 64 жителя города, где большую долю занимали дети (41 ребенок).