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| | В ТЦ Ставрополя рухнувший потолок посеял панику

В ТЦ Ставрополя рухнувший потолок посеял панику

Сегодня, 11:20
В торговом центре «Космос» полным ходом начал трескаться потолок и рухнул, посеяв панику среди посетителей. Очевидец рассказал все известные данные о инциденте.

В ТЦ Ставрополя рухнувший потолок посеял панику

 

Инцидент произошел на третьем этаже, рядом расположена уборная. Очевидец дал комментарий о случившемся. Свидетель происшествия отметил, что все посетители и сотрудники учреждения остались целы.

Местные жители после происшествия боятся приходить в ТЦ. Они отмечают, что больше их ноги в «Космосе» не будет. Хотя есть и те, которые уверяют, что все бывает в жизни и никто не застрахован от подобных чрезвычайных происшествий.

Отметим, что накануне экстренные службы провели проверку на пожарную безопасность. Причиной послужил инцидент в ТЦ Кемерово, где погибло 64 жителя города, где большую долю занимали дети (41 ребенок).
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