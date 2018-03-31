Полиция Владивостока расследует фекальный беспредел

Во Владивостоке представителям правоохранительных органов пришлось заниматься расследованием инцидента, в котором жители одного из жилых домов занимаются слитием фекальных масс прямо со своего балкона.

Александр Вест

В полицию Владивостока поступило заявление обеспокоенных жителей, соседи которых, по их словам, устроили фекальный беспредел. Встревоженные жители многоэтажного дома рассказали правоохранителям о том, что их соседи, чья квартира находится на пятом этаже, прямо со своего балкона сливают свои фекалии, тем самым загрязняя вещи других жильцов, а также покрывая испражнениями сам дом. Очевидцы данных хулиганских деяний также сообщили, что жильцы неблагополучной квартиры не реагируют на многочисленные замечания их соседей по дому, продолжая свои бесчинства.По факту данного происшествия полицейские инициировали проверку, в которой будут выявлены причины данного происшествия, а все лица, ответственные за хулиганское поведение, беспокоящее других жильцов жилого дома, получат соответствующее наказание.