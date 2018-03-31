Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Больше нечем зацепить: Голые фото Ратаковски раскритиковали фанаты Онкологи развеяли миф о том, что из-за кофе развивается рак у человека Учёные рассказали, как справляться со стыдом Ученые обнаружили в США пиратскую могилу Сэма Блэка Букмекеры начали принимать ставки на существование инопланетян Разработчик выяснил, что Google собирает больше информации о пользователях, чем говорит «Яндекс.Дзен» запустил навигацию по каналам МТС сократит интернет-трафик в популярном тарифе Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» Ксения Собчак возьмёт на работу помощника, смотревшего фильм «Дьявол носит Prada» Успенский назвал безумием ситуацию с отчеством сестры Дяди Фёдора из "Простоквашино"
| | Полиция Владивостока расследует фекальный беспредел

Полиция Владивостока расследует фекальный беспредел

Сегодня, 11:05
Во Владивостоке представителям правоохранительных органов пришлось заниматься расследованием инцидента, в котором жители одного из жилых домов занимаются слитием фекальных масс прямо со своего балкона.

Полиция Владивостока расследует фекальный беспредел

 

В полицию Владивостока поступило заявление обеспокоенных жителей, соседи которых, по их словам, устроили фекальный беспредел. Встревоженные жители многоэтажного дома рассказали правоохранителям о том, что их соседи, чья квартира находится на пятом этаже, прямо со своего балкона сливают свои фекалии, тем самым загрязняя вещи других жильцов, а также покрывая испражнениями сам дом. Очевидцы данных хулиганских деяний также сообщили, что жильцы неблагополучной квартиры не реагируют на многочисленные замечания их соседей по дому, продолжая свои бесчинства.

По факту данного происшествия полицейские инициировали проверку, в которой будут выявлены причины данного происшествия, а все лица, ответственные за хулиганское поведение, беспокоящее других жильцов жилого дома, получат соответствующее наказание.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Москве неизвестный с балкона обстрелял женщину с собакой
В Москве неизвестный с балкона обстрелял женщину с собакой

Полицейские Москвы приступили к расследованию инцидента по улице Теплый Стан. Из одного балкона многоэтажного дома неизвестный открыл огонь, предположительно

Ростовчанин, падая с балкона, молил о помощи, а его снимали на видео
Ростовчанин, падая с балкона, молил о помощи, а его снимали на видео

В Ростове-на-Дону мужчина выпал с балкона на четвертом этаже жилого дома. Об этом сообщили местные новостные агентства с отсылкой на источники в

В Ярославле отец и сын выпали с балкона многоэтажки
В Ярославле отец и сын выпали с балкона многоэтажки

По сообщению представителей СУ СК России, в Ярославле отец и трехлетний сын выпали с балкона многоэтажки, расположенной на улице Панина. По факту инцидента

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости