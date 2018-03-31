СМИ узнали о задержании родственника принца Уильяма

Располагая данными о совершённом акте сексуального насилия с участием несовершеннолетней особы, который состоялся ещё 20 лет назад, французские правоохранители произвели задержание Дэвида Мэттьюза, являющегося тестем сестры Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма.

Александр Вест

Во Франции представители правоохранительных органов задержали 74-летнего мультимиллионера, который приходится тестем Кейт Миддлтон, супруге британского принца Уильяма. Пожилому Дэвиду Мэттьюзу были выдвинуты обвинении в совершении неправомерных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. В данный момент французское правительство рассматривает вариант предъявления обвинений Мэттьюзу, а также направления рассмотрения его дела в суд.Мультимиллионер находится на свободе, так как его выпустили после оплаты соответствующего залога. Сын Мэттьюза женат на Пиппе Миддлтон, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон, что фактически делает Дэвида свёкром - родственником принца Уильяма.