СМИ узнали о задержании родственника принца Уильяма

Во Франции представители правоохранительных органов задержали 74-летнего мультимиллионера, который приходится тестем Кейт Миддлтон, супруге британского принца Уильяма. Пожилому Дэвиду Мэттьюзу были выдвинуты обвинении в совершении неправомерных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. В данный момент французское правительство рассматривает вариант предъявления обвинений Мэттьюзу, а также направления рассмотрения его дела в суд.
Мультимиллионер находится на свободе, так как его выпустили после оплаты соответствующего залога. Сын Мэттьюза женат на Пиппе Миддлтон, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон, что фактически делает Дэвида свёкром - родственником принца Уильяма.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях