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| | СМИ узнали о задержании родственника принца Уильяма

СМИ узнали о задержании родственника принца Уильяма

Сегодня, 10:50
Располагая данными о совершённом акте сексуального насилия с участием несовершеннолетней особы, который состоялся ещё 20 лет назад, французские правоохранители произвели задержание Дэвида Мэттьюза, являющегося тестем сестры Кейт Миддлтон, жены принца Уильяма.

СМИ узнали о задержании родственника принца Уильяма

 

Во Франции представители правоохранительных органов задержали 74-летнего мультимиллионера, который приходится тестем Кейт Миддлтон, супруге британского принца Уильяма. Пожилому Дэвиду Мэттьюзу были выдвинуты обвинении в совершении неправомерных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. В данный момент французское правительство рассматривает вариант предъявления обвинений Мэттьюзу, а также направления рассмотрения его дела в суд.

Мультимиллионер находится на свободе, так как его выпустили после оплаты соответствующего залога. Сын Мэттьюза женат на Пиппе Миддлтон, которая приходится сестрой Кейт Миддлтон, что фактически делает Дэвида свёкром - родственником принца Уильяма.
Александр Вест
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