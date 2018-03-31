В Болгарии вспыхнул скорый пассажирский поезд «София — Бургас»

30 марта в Сливенской области на юго-западе Болгарии возник пожар на железной дороге - в двух вагонах скорого пассажирского поезда «София — Бургас» произошло возгорание.

Во время приближения поезда № 8613 к станции Коньово железнодорожники увидели пламя в двух вагонах. Возгорание случилось накануне, около 20:00 в одном вагоне, спустя время огонь перекинулся и на второй вагон. Пассажиры «София — Бургас» в количестве 80 человек были срочно эвакуированы. Пострадавших нет. На место происшествия прибыла пожарная служба. Сильное возгорание удалось потушить лишь к утру. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Пассажиров поезда «София — Бургас» к месту назначения доставят на автобусах.