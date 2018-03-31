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Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 09:14
В ходе расследования всех деталей трагического инцидента, произошедшего в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», прокуратуре удалось установить, что эвакуация людей из горящего здания была осложнена из-за незаконно совершённых перепланировок.

Незаконные перепланировки мешали эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня»

 

Следователям удалось узнать, что Юрия Богданова, владеющая ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, неоднократно прибегала к незаконной перепланировке здания для привлечения большего количества арендаторов. Данную информацию в ходе заседания Заводского районного суда обнародовал официальный представитель прокуратуры. Напомним, Богданова была арестована после допроса в минувший четверг, 29 марта.

Также следователи смогли установить, что сотрудники торгового центра, в котором Богданова является ответственной за соблюдение всех правил и норм пожарной безопасности, несколько раз оповещали её о многочисленных проблемах, возникавших с системой противопожарной безопасности. Напомним, сотрудник охраны ТЦ заявил о том, что пожарная сигнализация была отключена за неделю до трагического пожара из-за ложных срабатываний системы.
Александр Вест
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