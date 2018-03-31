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| | Пилот «Аэрофлота» рассказал, что искали британцы на борту лайнера

Пилот «Аэрофлота» рассказал, что искали британцы на борту лайнера

Сегодня, 08:57
Представители британских спецслужб в лондонском аэропорту провели тщательный осмотр пассажирского авиалайнера, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот». Пилот лайнера поведал о том, что британские полицейские хотели найти на борту самолёта.

Пилот «Аэрофлота» рассказал, что искали британцы на борту лайнера

 

Пилот Виталий Митрофанов, работающий на пассажирских авиалайнерах компании «Аэрофлот», поведал о причине, по которой в Лондоне сотрудникам британских правоохранительных органов пришлось подняться на борт самолёта. Митрофанов отметил, что досмотр самолёта осуществлялся с помощью кинолога, чья собака выискивала запрещённые предметы в салоне авиалайнера. Также пилот отметил, что лишь ему позволили остаться на борту самолёта во время досмотра, но все другие члены экипажа были вынуждены сойти с лайнера.

Проверка самолёта началась сразу после того, как российские пассажиры высадились в лондонском аэропорту. По словам пилота, британские правоохранители не удосужились предъявить документы, закрепляющие право досмотра авиалайнера. Напомним, в согласно международным правилам, полный досмотр воздушного судна следует проводить лишь в присутствии всего экипажа авиалайнера.
Александр Вест
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