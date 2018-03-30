Арендаторы ТРЦ «Зимняя вишня» сообщают о неисправной проводке

В связи с тем, что появилось много новых павильонов в торговом центре «Зимняя вишня», проводка часто давала сбои. Арендаторы рассказали о неисправности электрической сети здания.

Дарья Дмитриева

Количество новых точек продаж увеличилось два года назад. С того момента в здании торгово-развлекательного центра начались проблемы с энергосетью. Частые перебои в электроэнергии поставили под угрозу противопожарную безопасность комплекса.Почти на каждом этаже торговых точек увеличилось практически на десяток. Но арендаторы также сообщают, что проблемы с проводкой в «Зимней вишне» возникали и раньше. Очень часто пропадала электроэнергия, также выбивало компьютерную сеть. А в одном из магазинов даже билась током целая стена. Проблемы с электричеством могли создать опасную пожарную ситуацию.По всей вероятности, перестроенный кондитерский комбинат был реконструирован неправильно. Существует версия, о том, что проект тщательно не был изучен и проверен. Тем не менее, источник пожара пока не выявлен. Это могла быть искра с потолка, которая подожгла батут, где развлекались дети.К сожалению, 64 человека, надеявшееся провести весело время со своими семьями, так и не попали домой. А причина этому чья-то халатность.