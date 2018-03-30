Родные погибших при пожаре в Кемерово пожаловались на аферистов

Родственники погибших во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» сообщили о том, что аферисты пытаются нажиться на их горе. Информация стала известна, по словам директора московского института имени Сербского Зураба Кекелидзе.

Татьяна Преображенская

Родные жертв кемеровской трагедии жалуются на то, что в интернете появились публикации, где утверждают, что дети не погибли. Аферисты предлагают войти с ними в контакт, чтобы узнать, где находятся потерпевшие.Кекелидзе отметил, что мошенники призывают вступать в различные сообщества, где открывают секреты счастливого бытия. Специалист просит людей быть осторожными, поскольку за психологическую информацию могут требовать деньги. Пострадавшие и так получают бесплатную поддержку.Директор института рекомендует интересоваться наличием дипломов о медицинском образовании у лиц, которые предлагают психологические услуги. Кекелидзе считает, что аферисты хотят заполучить денежные компенсации, которые получили семьи погибших.