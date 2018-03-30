Обнародовано видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня»

В Сети появились уникальные кадры эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Ролик оказался в распоряжении СМИ.

Виктория Озерова

На Youtube-канале «Комсомольской правды» появилось уникальное видео. На кадрах запечатлена работа спасателей во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. На видео можно проследить за процессом спасения нескольких человек. Их спасатели сажают в автолестницу и спускают на землю. Также в ролике запечатлено спасение мужчины, которого сотрудники МЧС вывели на улицу из горящего здания. На мужчину спасатели надели специальный капюшон, защищающий от едкого дыма.Напомним, что трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человек, в основном, дети. СК возбудил дело сразу по трем статьям.