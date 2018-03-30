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| | Обнародовано видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня»

Обнародовано видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 19:00
В Сети появились уникальные кадры эвакуации людей из ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Ролик оказался в распоряжении СМИ.

Обнародовано видео спасения людей из горящего ТЦ «Зимняя вишня»

 

На Youtube-канале «Комсомольской правды» появилось уникальное видео. На кадрах запечатлена работа спасателей во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. На видео можно проследить за процессом спасения нескольких человек. Их спасатели сажают в автолестницу и спускают на землю. Также в ролике запечатлено спасение мужчины, которого сотрудники МЧС вывели на улицу из горящего здания. На мужчину спасатели надели специальный капюшон, защищающий от едкого дыма.

 

Напомним, что трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 64 человек, в основном, дети. СК возбудил дело сразу по трем статьям.
Виктория Озерова
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