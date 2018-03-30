В Пензе в подъезде дома умер подросток

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По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.
От Редактора
Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…
В городе Ярцеве Смоленской области на уроке физкультуры умер девятиклассник. При этом у подростка было освобождение на 2014-2015 год.
16 сентября в городе Ярославль умер подросток 11-лет. Причиной смерти школьника стала закуренная им сигарета. Как известно, данный инцидент произошел в
По предварительной информации, подросток шел по улице со своим другом и внезапно потерял сознание.