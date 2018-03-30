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| | В Пензе в подъезде дома умер подросток

В Пензе в подъезде дома умер подросток

Сегодня, 17:56
13-летний подросток скончался подъезде многоэтажного дома в Пензе. Правоохранители и криминалисты не обнаружили на теле парня каких-либо повреждений.

В Пензе в подъезде дома умер подросток

 

Тинэйджер умер от недостатка кислорода. Откуда образовался такой дефицит в организме мальчика – следствие выясняет. По предварительной информации, группа подростков вошла в подъезд, где мальчику стало внезапно плохо. Друзья вызвали скорую и разбежались. Парень умер.
 
На данный момент следователи обходят с визитами «всю компанию» и выясняют обстоятельства гибели парня. Никаких комментариев ГУ МВД по области не дает. Подросток, по мнению адвокатов предусмотрительных родителей «компании», мог умереть внезапной смертью.

Сергей Денисов
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