В Пензе в подъезде дома умер подросток

13-летний подросток скончался подъезде многоэтажного дома в Пензе. Правоохранители и криминалисты не обнаружили на теле парня каких-либо повреждений.

Тинэйджер умер от недостатка кислорода. Откуда образовался такой дефицит в организме мальчика – следствие выясняет. По предварительной информации, группа подростков вошла в подъезд, где мальчику стало внезапно плохо. Друзья вызвали скорую и разбежались. Парень умер.

На данный момент следователи обходят с визитами «всю компанию» и выясняют обстоятельства гибели парня. Никаких комментариев ГУ МВД по области не дает. Подросток, по мнению адвокатов предусмотрительных родителей «компании», мог умереть внезапной смертью.

Сергей Денисов