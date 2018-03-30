Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Дочь Веры Брежневой умилила поклонников своей красотой Xiaomi анонсировал выпуск нескольких смартфонов с плохими процессорами Не может ничего добиться: Подписчики унизили Волочкову за пустую болтовню В Нидерландах на снимках Google Maps обнаружили НЛО «Связной» вернет 100% стоимости Xiaomi Redmi 5 в любой модификации Huawei отметила значительный рост прибыли по итогам 2017 года Свингерством попахивает: Гузеева прокомментировала «раскрепощенность» молодежи Жители британского графства Дербишир наблюдали в небе два самолета-призрака В «Союзмультфильме» объяснили странное отчество сестры Дяди Федора Лена Миро раскритиковала деятельность российского МИД Полина Гагарина опубликовала трогательное поздравление с днем рождения от детей Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь
| | В больницу Саратова доставили пьяную 13-летнюю школьницу

В больницу Саратова доставили пьяную 13-летнюю школьницу

Сегодня, 17:54
В ночь на 30 марта в больницу города Саратов доставили девочку 13 лет, у которой диагностировали сильное алкогольное отравление. Прокуратура города проверит данный инцидент.

В больницу Саратова доставили пьяную 13-летнюю школьницу

 

Ночью 29 марта в медицинское лечебное учреждения в Саратове поступила новая пациентка – 13-летняя школьница в сильной степени алкогольного отравления. Девочка была обнаружена без сознания на городской улице. Правоохранительные органы и медики собираются выяснить с кем, в каких количества и что именно пила школьница. Также прокуратора Саратова выяснит то, в каких условиях живет несовершеннолетняя девочка и кто ответственен за ее воспитание.

В Кировской области 28 марта произведено задержание полицейскими четверых подростков, которые находились в наркотическом опьянении. Все четверо из неблагополучных семей.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В ДТП в Саратове пострадала 15-летняя девочка
В ДТП в Саратове пострадала 15-летняя девочка

Возле отеля "Олимпия" Саратова в дорожной аварии пострадала несовершеннолетняя девочка. Об этом рассказали сотрудники местной Госавтоинспекции.

В Прикамье без вести пропала 13-летняя школьница
В Прикамье без вести пропала 13-летняя школьница

В Прикамье разыскивают 13-летнюю школьницу Анну Б. Несколько недель назад девочка ушла из дома в Березниках и не вернулась.

В Саратове школьница разбилась насмерть после фотосессии на крыше
В Саратове школьница разбилась насмерть после фотосессии на крыше

В Саратове школьница разбилась насмерть после фотосессии на крыше. Известно, что девочка упала в шахту лифта.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости