В больницу Саратова доставили пьяную 13-летнюю школьницу

В ночь на 30 марта в больницу города Саратов доставили девочку 13 лет, у которой диагностировали сильное алкогольное отравление. Прокуратура города проверит данный инцидент.

Ночью 29 марта в медицинское лечебное учреждения в Саратове поступила новая пациентка – 13-летняя школьница в сильной степени алкогольного отравления. Девочка была обнаружена без сознания на городской улице. Правоохранительные органы и медики собираются выяснить с кем, в каких количества и что именно пила школьница. Также прокуратора Саратова выяснит то, в каких условиях живет несовершеннолетняя девочка и кто ответственен за ее воспитание.В Кировской области 28 марта произведено задержание полицейскими четверых подростков, которые находились в наркотическом опьянении. Все четверо из неблагополучных семей.