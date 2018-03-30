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| | У читателей нервный тик: В Кемерово опять тушили пожар

У читателей нервный тик: В Кемерово опять тушили пожар

Сегодня, 17:29
В столице Кузбасса опять загорелся дом. Квартиру в многоэтажке потушили в рекордно короткие сроки. Загорелась кухня в «хрущевке». Площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Информацию об этом событии сообщили местные СМИ.

У читателей нервный тик: В Кемерово опять тушили пожар

 

По «горячим» событиям известно, что человеческих жертв от нового возгорания нет. Все службы в состоянии готовности пребывают до сегодняшнего дня. Обитатели квартиры сбежали от огня быстро. Последний пожарник докладывал начальству по телефону об отсутствии людей. Вода, после гашения пены, пролилась с седьмого на пятый этаж. Хозяева уже составляют иски соответственно своим страховым полисам. Перепуганные жители полностью эвакуировались из подъездного стояка.
Сергей Денисов
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