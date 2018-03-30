В Санкт-Петербурге горит колбасный цех

В Северной столице на территории мясокомбината «Артия» загорелся колбасный цех корпорации. Пожар сфотографировали очевидцы и выложили в социальные сети.

Сергей Денисов

Продукция «Артии» - одна из самых популярных в точках общественного питания Петербурга. Технологи фирмы – творческие люди. Они первые стали комбинировать свой продукт не с отдельными сортами мяса, а с брынзой и другими сырами.У многих горожан нет бодрости в созерцании дыма на одном из цехов предприятия. Недавний процесс в Невском районном суде, который выиграла корпорация, оставил в памяти жителей то, что фирма «Артия» - честный производитель, которая не использует спекулятивных добавок в колбасу. Никаких искусственных красителей, никаких консервантов в технологии предприятия не используется. Сотрудники МЧС и МВД, на данный момент занимаются протокольными действиями в выяснении причины пожара.