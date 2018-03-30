В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепления

В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепленияСегодня, 16:33
К сожалению, такой потоп не является чем-то необычным, как утверждает одна из местных жительниц. Она сообщила, что в их городе можно найти другое отделение, находящиеся на улице Бетховена, которое выглядит намного хуже.
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