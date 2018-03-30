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| | В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепления

В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепления

Сегодня, 16:33
В Омске после наступления весеннего потепления почтовое отделение «Почты России» заливает талой водой. Работники вынуждены спасать посылки и недавний ремонт своими силами.

В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепления

В Омске в почтовом отделении на улице 3-я Ленинградская, 43/1 из-за весеннего потепления начался потоп. Работники «Почты России» вынуждены не только работать в таких ужасных условиях, но и спасать посылки, а также недавний косметический ремонт.

В Омске отделение «Почты России» страдает от весеннего потепления

Клиент запечатлел на фото состояние помещения и выложил фото в сеть. На фотографиях можно увидеть, как вода с потолка буквально заливает помещение. На полу образовались лужи, а все посылки и мебель накрыты клеёнкой. Граждане винят в данном происшествии администрацию и требуют принять меры.

К сожалению, такой потоп не является чем-то необычным, как утверждает одна из местных жительниц. Она сообщила, что в их городе можно найти другое отделение, находящиеся на улице Бетховена, которое выглядит намного хуже.
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