Навальный считает траур по жертвам пожара в Кемерово «идиотским»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал на своем YouTube-канале ролик, снятый после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Произнося речь, блоггер назвал траур по погибшим при пожаре в торговом центре «идиотским».

Домбровский Сергей

Рядом с руками Навального на столе стоял стаканчик с надписью: «Кемерово, мы с вами». Оппозиционер оговорился по поводу «идиотского траура», но как гласит теория австрийского психолога Зигмунда Фрейда, человек ничего не произносит просто так. Если он высказался, значит действительно так считает. Навальный размышлял над темой о необходимости объявления федерального траура по 64 погибшим в ТЦ «Зимняя вишня», ведь можно было ограничиться региональным. Пользователи называют соболезнования оппозиционера фальшивыми.По мнению политолога Руслана Осташко, Навальный на трагедии в Кемерово пытается заработать очки. Все оппозиционные силы, включая Ксению Собчак и Павла Грудинина, выигрывают от различных происшествий в России. Эти политики пытаются представить общественности ситуацию таким образом, как будто инцидент произошел из-за проблем в государственном аппарате и неспособности власти контролировать ситуацию в регионах. Циничность Навального зашкаливает, он пытается делать скорбное лицо при словах о жертвах пожара в Кемерово, при этом называет траур «идиотским».