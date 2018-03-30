В США учительница устроила групповой секс с учениками

В США в штате Арканзас развратная учительница соблазнила четырех школьников и устроила с ними групповой секс.

В правоохранительные органы поступил сигнал о порочных действиях преподавателя искусства Джесси Голин, после чего полиция задержала 26-летнюю учительницу. В ходе исследования удалось выяснить, что американка совратила двух школьников и организовала групповой секс еще с двумя. Одному из учеников на момент растления не было 18-ти лет. Школьники рассказали, что переписывались с учительницей в социальных сетях. Педагог начала присылать ребятам свои интимные фото и пригласила к себе домой. Выяснилось, что инцидент произошел в период с января по апрель 2016 года. Один из подростков группового секса оказался несовершеннолетним. Обвиняемая утверждает, что не знала об этом.Джесси Голин получила 42 месяца испытательного срока. Девушку внесли в список сексуальных преступников.