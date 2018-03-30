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| | Опасная газировка: В Подмосковье отравился 10-летний мальчик

Опасная газировка: В Подмосковье отравился 10-летний мальчик

Сегодня, 15:50
СМИ проинформировали об инциденте в подмосковном Подольске. 10-летний школьник был госпитализирован после того, как выпил газировку, предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом.

Опасная газировка: В Подмосковье отравился 10-летний мальчик

 

СМИ стало известно о том, что в Подмосковье ребенок отравился газированной водой. В больницу в Подольске доставили 10-летнего мальчика. Медики рассказали, что ребенок отравился неизвестным веществом. Сам школьник сообщил, что непосредственно перед тем, как у него разболелся живот, он выпил «лимонад», приобретенный в одном из местных магазинов. Все обстоятельства и точные причины инцидента устанавливаются.

Официальных сообщений от правоохранительных органов по поводу произошедшего пока не поступало.
Виктория Озерова
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