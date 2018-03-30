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| | В Кемерове стартовал демонтаж «Зимней вишни»

В Кемерове стартовал демонтаж «Зимней вишни»

Сегодня, 15:32
В Кемерове начались работы по разборке сгоревшего здания, в котором размещалась «Зимняя вишня». С ТЦ уже сняли вывеску и готовятся полностью демонтировать строение, которое стало могилой для 64 человек.

В Кемерове стартовал демонтаж «Зимней вишни»

 

Спецтехника уже задействована. На данный момент снимаются вывески, рекламные конструкции, удаляется облицовка. Одновременно с этим к «Зимней вишне» приходят кемеровчане. Они приносят к руинам торгового центра цветы, мягкие игрушки и лампады. На месте трагедии создан стихийный мемориал. Вместе возле здания снуют арендаторы и владельцы магазинов, которые ранее размещались в ТЦ – власти региона им разрешили забрать уставные и текущие документы.

25 марта в помещении торгового центра вспыхнул пожар. Информация о задымлении поступила на пульт дежурного в 16:21 по местному времени. В числе погибших оказался 41 ребенок.
Дарья Светозарова
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