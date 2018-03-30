Хоккеист «Кузбасса» возил родных погибших в Кемерово всю ночь

В ряде средств массовой информации были опубликованы данные о хоккеисте, выступающем за клуб «Кузбасс», который посвятил всю ночь развозу родных погибших при масштабном пожаре в кемеровском торговом центре.

Александр Вест

Максим Семёнов, выступающий за ХК «Кузбасс», заявил о том, что во время его тренировки он не придал особого значения начавшемуся в ТЦ «Зимняя вишня» пожару. По словам хоккеиста, к месту происшествия он сумел попасть лишь спустя полтора часа после начала трагического инцидента, когда на месте происшествия уже царил хаос. Узнав у представителей корпуса спасателей из ГТУ «Скала», чем он может помочь, Максим Семёнов посвятил всё своё свободное время, объезжая дома родных погибших в торговом центре для обновления списка пострадавших.После своего возвращения хоккеист разносил еду, воду и чай, развозя родственников пострадавших по больницам, занимаясь подобными делами до утра, когда Семёнов поспешил на мемориал.