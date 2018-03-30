Жителю Калининградской области поставили капельницу с мёртвой мухой внутри

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись, сделанную им в одной из больниц Калининградской области. На видео автор показывает на странный объект, плавающий в капельнице, он утверждает, что это муха.

Видеозапись появилась в одной из групп социальной сети. «Классная капельница, муха плавает внутри», - комментирует ролик автор. На самой записи непонятно, что же это на самом деле, видно только то, что это небольшой черный объект.

Павел Селивёрстов

Подписчики группы начали шутить на тему того, что медики не только хотят вылечить пациента, но и подкормить его белком. Множество комментариев содержит в себе слово «протеин» и намеки о полезности подобных процедур. Также пользователи вспомнили про старый фильм «Муха», вышедший в 1986 году. Они предположили, что в скором времени начнутся мутации в персонажа ленты, и опасаться стоит только Человека-паука.Но нашлись и те, кто не видит в подобном ничего странного. Они уверены, что это резинка, которую выдавило при прокалывании пакета с медикаментами, так что не стоит преувеличивать и чего-то бояться.