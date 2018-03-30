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| | Жителю Калининградской области поставили капельницу с мёртвой мухой внутри

Жителю Калининградской области поставили капельницу с мёртвой мухой внутри

Сегодня, 14:34
Пользователь социальной сети «ВКонтакте» опубликовал запись, сделанную им в одной из больниц Калининградской области. На видео автор показывает на странный объект, плавающий в капельнице, он утверждает, что это муха.

Жителю Калининградской области поставили капельницу с мёртвой мухой внутри

 

Видеозапись появилась в одной из групп социальной сети. «Классная капельница, муха плавает внутри», - комментирует ролик автор. На самой записи непонятно, что же это на самом деле, видно только то, что это небольшой черный объект.

Жителю Калининградской области поставили капельницу с мёртвой мухой внутри

 

Подписчики группы начали шутить на тему того, что медики не только хотят вылечить пациента, но и подкормить его белком. Множество комментариев содержит в себе слово «протеин» и намеки о полезности подобных процедур. Также пользователи вспомнили про старый фильм «Муха», вышедший в 1986 году. Они предположили, что в скором времени начнутся мутации в персонажа ленты, и опасаться стоит только Человека-паука.

Но нашлись и те, кто не видит в подобном ничего странного. Они уверены, что это резинка, которую выдавило при прокалывании пакета с медикаментами, так что не стоит преувеличивать и чего-то бояться.
Павел Селивёрстов
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