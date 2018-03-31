В центре Ростова две машины придавило сухое дерево

В Ростове-на-Дону снова произошел инцидент с сухим деревом. На этот раз в центре города оно рухнуло на две машины, никто не пострадал.

Очевидцы рассказали местным СМИ, что в Ростове-на-Дону рухнуло дерево. Инцидент произошел на улице Филимоновской. По словам свидетеля происшествия, в момент падения дерева на улице стояла безветренная погода. Очевидец предполагает, что оно упало из-за того, что было слишком сухим, и его надо было давно спилить. Собеседник СМИ уточнил, что сначала упала лишь одна ветка, а затем и все дерево. Оно обрушилось на иномарку, припаркованную рядом, и задело еще один автомобиль. Также дерево зацепило линию электропередачи, но проводам не было причинено ущерба. Никто в результата инцидента не пострадал.

Виктория Озерова

Напомним, что подобный инцидент произошел в Ростове на прошедшей неделе. Тогда дерево рухнуло молодую пару с коляской, молодая девушка скончалась на месте. СК возбудил дело о халатности.