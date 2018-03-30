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| | Три мамы спасли 10 детей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Три мамы спасли 10 детей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Сегодня, 14:08
Во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово три мамы спасли из горящего здания 10 детей. Одна из них решила пообщаться с журналистами.

Три мамы спасли 10 детей во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

 

Женщина рассказала, что в день трагедии она с дочкой и подругами дочери пришли в торговый центр, чтобы отпраздновать день рождения дочери. Они все находились на третьем этаже, где располагается боулинг-центр. В один момент женщина почувствовала запах гари, обернувшись, она увидела дым. Незамедлительно мама начала всем кричать, чтобы никто не заходил в лифт, а также продвигались к выходу. Дети, переодевшись и переобувшись, начали строем продвигаться из здания. Во время выхода все ребята следовали указаниям взрослых, поэтому смогли спастись. Через некоторое время, все дети и взрослые смогли найти выход, и вышли на парковку.

Родители детей, которые были в боулинг-центре, забрали их, а за кем не приехали родные, женщина сама развезла их по домам. Женщина сказала, что не ее нужно ставить в пример, а тех, которые ценою своей жизни спасали жизни детей.

Напоминаем, что пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным в результате происшествия погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.
Анна Котова
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