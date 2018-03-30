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| | На границе Сектора Газа израильские военные убили фермера

На границе Сектора Газа израильские военные убили фермера

Сегодня, 14:24
В результате перестрелки между израильскими военными и палестинцами с жизнью расстался один человек. Погибшим мужчиной оказался фермер, который в момент обстрела, произведённого из танков, работал на своём частном земельном участке.

На границе Сектора Газа израильские военные убили фермера

 

Представители израильских войск после совершённого танкового обстрела, состоявшегося на границе сектора газа, заявили о том, что огонь был открыт по указанному участку территории после того, как были замечены некие подозрительные действия, совершаемые неизвестными лицами в районе пограничных заграждений. Ашраб аль-Кидра, представляющий медицинские службы, заявил о том, что вследствие массивного обстрела был убит 27-летний палестинец по имени Омар Вахид Насралла.

Также представитель медслужб заявил о том, что из-за обстрела со стороны израильских военных был ранен ещё один палестинец, который получил повреждения различной степени тяжести в районе города Хан-Юнис. По словам военных Израиля, за минувшую ночь им пришлось открыть огонь два раза.
Александр Вест
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