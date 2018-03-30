На границе Сектора Газа израильские военные убили фермера

В результате перестрелки между израильскими военными и палестинцами с жизнью расстался один человек. Погибшим мужчиной оказался фермер, который в момент обстрела, произведённого из танков, работал на своём частном земельном участке.

Александр Вест

Представители израильских войск после совершённого танкового обстрела, состоявшегося на границе сектора газа, заявили о том, что огонь был открыт по указанному участку территории после того, как были замечены некие подозрительные действия, совершаемые неизвестными лицами в районе пограничных заграждений. Ашраб аль-Кидра, представляющий медицинские службы, заявил о том, что вследствие массивного обстрела был убит 27-летний палестинец по имени Омар Вахид Насралла.Также представитель медслужб заявил о том, что из-за обстрела со стороны израильских военных был ранен ещё один палестинец, который получил повреждения различной степени тяжести в районе города Хан-Юнис. По словам военных Израиля, за минувшую ночь им пришлось открыть огонь два раза.