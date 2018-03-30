Житель Санкт-Петербурга бросил в закрывающееся американское генконсульство чашку с кофе

В последний день работы генконсульство США в Санкт-Петербурге подверглось «горячей» атаке. Один из жителей Северной столицы швырнул в стены дипломатического здания на Фурштатской улице чашку с кофе и приправил свой перфоманс отборным русским матом. Видео «нападения» на генконсульство уже появилось в соцсети Twitter.

Дарья Светозарова

Петербуржец громко и нецензурно требовал, чтобы дипработники из США уезжали из России и забирали с собой свои флаги. На шум прибыли полицейские. Они задержали нарушителя общественного порядка и потребовали от него предъявить документы. Затем агрессивно настроенный россиянин проследовал за правоохранителями внутрь здания, а после и вовсе дебошира увезли в патрульном авто.Накануне российские власти сообщили о выдворении 60 дипломатов из США и закрытии американского генконсульства в Санкт-Петербурге. Эти шаги стали ответными мерами на действия американской стороны. Перед этим Вашингтон заявил о высылке российских дипработников и закрыл генконсульство РФ в Сиэтле. Американские дипломаты уже начали освобождать здание генконсульства в Северной столицы. На данный момент из помещения выносят коробки, разбирают мебель, и все имущество грузят в автомобили.