Трое пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выписаны из больницы

Сегодня выписаны из токсикологического центра трое пострадавших при пожаре в торговом центре Кемерово.

По словам заведующего отделением Областного токсикологического центра Константина Сиворонова, трое выписавшихся - взрослые пациенты, их состояние удовлетворительное, они получили с увечьями легкой степени тяжести. Трое пострадавших пошли на поправку и больше не нуждаются в лечении. Врач отметил, что пациенты будут амбулаторно получать психологическую помощь. Константин Суворов также рассказал, что четверо пациентов еще находятся на лечении, один из них - в реанимации. Заведующий отделением сообщает о благоприятных прогнозах лечения оставшихся пострадавших.Вчера 11-летнего мальчика, получившего самые тяжелые травмы при пожаре, перевели в общую палату из реанимации. Он единственный из семьи, кому удалось выжить. Его 4-летняя сестра, мама и отец погибли. Мальчик остался с бабушкой.