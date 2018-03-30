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| | Трое пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выписаны из больницы

Трое пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выписаны из больницы

Сегодня, 13:55
Сегодня выписаны из токсикологического центра трое пострадавших при пожаре в торговом центре Кемерово.

Трое пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» выписаны из больницы

 

По словам заведующего отделением Областного токсикологического центра Константина Сиворонова, трое выписавшихся - взрослые пациенты, их состояние удовлетворительное, они получили с увечьями легкой степени тяжести. Трое пострадавших пошли на поправку и больше не нуждаются в лечении. Врач отметил, что пациенты будут амбулаторно получать психологическую помощь. Константин Суворов также рассказал, что четверо пациентов еще находятся на лечении, один из них - в реанимации. Заведующий отделением сообщает о благоприятных прогнозах лечения оставшихся пострадавших.

Вчера 11-летнего мальчика, получившего самые тяжелые травмы при пожаре, перевели в общую палату из реанимации. Он единственный из семьи, кому удалось выжить. Его 4-летняя сестра, мама и отец погибли. Мальчик остался с бабушкой.
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