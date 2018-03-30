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| | МЧС сообщает о более чем 700 спасенных из «Зимней вишни»

МЧС сообщает о более чем 700 спасенных из «Зимней вишни»

Сегодня, 13:51
Из кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» после начавшегося в нем пожара успели эвакуировать более 700 человек. Производились соответствующие действия силами МЧС с помощью пожарных автолестниц, коленчатых автоподъемников и специальных пожарных средств.

МЧС сообщает о более чем 700 спасенных из «Зимней вишни»

 

Такими методами удалось спасти еще двадцать человек, о чем сообщили в пресс-службе МЧС Российской Федерации. Также отмечается, что было проведено обследования здания мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П». Результаты обследования были направлены в МЧС для обработки и последующей подготовки заключения по этому поводу. Работы по расчистке торгового центра от мусора на данный момент завершены. Вывезено было в общей сложности более 1800 кубических метра.

Как известно, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался 25 марта. В результате погибли 64 человека, среди которых 41 ребенок. В СК ранее также сообщили о том, что следственной группой уже начата судебная проверка пожарно-технического типа. Для этого в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга.
Николай Офицеров
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