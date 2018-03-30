В Ростовской области мужчину разорвало старинным снарядом

Один из жителей Ростовской области расстался с жизнью из-за взрыва, занимаясь поиском неразорвавшихся снарядов времён ВОВ, которые он искал в земле с помощью подручных инструментов. Мужчину разорвало от взрыва старинного снаряда, который сдетонировал от стороннего воздействия.

Александр Вест

Так называемые «черные копатели» занимаются поиском различных предметов, оставшихся похороненными под слоем земли после боёв во время ВОВ, которые при должной реставрации можно сбыть на черном рынке по довольно хорошей цене. Один из таких копателей совершал поиски старинныъ предметов на местах, где около 75 лет назад проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Наткнувшись на старинный снаряд, пролежавший десятилетия под слоем грунта, 32-летний мужчина решил выкопать его собственными силами.Неожиданно для «черного копателя снаряд сдетонировал и разорвал мужчину на части мощнейшим взрывом. Правоохранители нередко предупреждают граждан об опасности проведения подобных самостоятельных раскопок.