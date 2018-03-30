Мнения

"Песков, смени работу!": Лена Миро нашла замену Малахову на телевидении

По словам блогера, пресс-секретарь продемонстрировал свою профнепригодность.

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

От Редактора

Как прийти в себя: Эксперты дали советы по возвращению хорошего настроения

Что сделать, чтобы вернулась улыбка? Есть несколько простых способов, как избавиться от "кислой…

Сюжеты :

Ростовчан предупреждают об «убийственной» маршрутке «Убогая какая»: Бузову раскритиковали за вторую часть своего блога Обнаженный Александр Шпак показал на видео, как его "сломали" Социологи выяснили мнение россиян о виновных в трагедии в Кемерове Эллисон Паркер поразила фанатов обнажённой грудью Вырвали из контекста: Елена Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на блогеров и СМИ за ложную информацию Пользователи смогли увидеть собственную смерть от ядерного взрыва В России разрабатывают РСЗО для поражения беспилотников и вертолетов СМИ: Илон Маск близок к позорному банкротству Voyo открыл предзаказ на планшет на Windows 10 с 3K-дисплеем Появилось приложение для слежки за пользователями WhatsApp На пляже во Флориде нашли обломки корабля XVIII века
| | В Ростовской области мужчину разорвало старинным снарядом

В Ростовской области мужчину разорвало старинным снарядом

Сегодня, 13:19
Один из жителей Ростовской области расстался с жизнью из-за взрыва, занимаясь поиском неразорвавшихся снарядов времён ВОВ, которые он искал в земле с помощью подручных инструментов. Мужчину разорвало от взрыва старинного снаряда, который сдетонировал от стороннего воздействия.

В Ростовской области мужчину разорвало старинным снарядом

 

Так называемые «черные копатели» занимаются поиском различных предметов, оставшихся похороненными под слоем земли после боёв во время ВОВ, которые при должной реставрации можно сбыть на черном рынке по довольно хорошей цене. Один из таких копателей совершал поиски старинныъ предметов на местах, где около 75 лет назад проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Наткнувшись на старинный снаряд, пролежавший десятилетия под слоем грунта, 32-летний мужчина решил выкопать его собственными силами.

Неожиданно для «черного копателя снаряд сдетонировал и разорвал мужчину на части мощнейшим взрывом. Правоохранители нередко предупреждают граждан об опасности проведения подобных самостоятельных раскопок.
Александр Вест
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
В Ленобласти в результате взрыва снаряда времен войны погиб мужчина
В Ленобласти в результате взрыва снаряда времен войны погиб мужчина

По информации представителей МВД России, в Ленобласти в результате взрыва снаряда со времен Великой Отечественной войны погиб 34-летний мужчина.

В Ростовской области найден неразорвавшийся снаряд
В Ростовской области найден неразорвавшийся снаряд

В двух километрах от госграницы с Украиной, на территории Куйбышевского района Ростовской области нашли неразорвавшийся снаряд артиллерии.

Украинец из Днепропетровска погиб, когда пытался разрезать снаряд
Украинец из Днепропетровска погиб, когда пытался разрезать снаряд

Украинец из Днепропетровской области погиб от взрыва артиллерийского снаряда. Он пытался разрезать его сваркой, чтобы впоследствии сдать на металлолом.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости