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| | Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске за торговлю детским порно

Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске за торговлю детским порно

Сегодня, 13:06
Двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова Стас Кувиков торговал детским порно. Его задержали в Архангельске, изъяв жесткие диски с компрометирующими материалами.

Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске за торговлю детским порно

 

По словам следователей, брат Евгения Вольнова может стать подозреваемым. Стас Кувиков свою вину отрицает. По его мнению, полиция мстит ему за брата. Стас Кувиков якобы белый и пушистый, а злые правоохранители пытаются повесить на него преступление, которое он не совершал. Российские следователи действительно хотят задержать украинского пранкера Евгения Вольнова, поскольку он позвонил в морг после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и рассказал о 300 погибших, хотя на самом деле жертв происшествия оказалось 64. В результате его слов в городе началась настоящая паника. Молва быстро распространилась с помощью социальных сетей по территории всей России.

Евгения Вольнова обвинили в разжигании агрессии и заочно арестовали. Украина отказалась выдавать России «своего человека». Брат пранкера попался на торговле детским порно. Стас Кувиков выставляет себя жертвой, но полицейские задают ему вполне резонный вопрос, откуда в его доме взялись интимные фильмы с малолетками в главных ролях.
Домбровский Сергей
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