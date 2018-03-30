Брата украинского пранкера-провокатора задержали в Архангельске за торговлю детским порно

Двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова Стас Кувиков торговал детским порно. Его задержали в Архангельске, изъяв жесткие диски с компрометирующими материалами.

Домбровский Сергей

По словам следователей, брат Евгения Вольнова может стать подозреваемым. Стас Кувиков свою вину отрицает. По его мнению, полиция мстит ему за брата. Стас Кувиков якобы белый и пушистый, а злые правоохранители пытаются повесить на него преступление, которое он не совершал. Российские следователи действительно хотят задержать украинского пранкера Евгения Вольнова, поскольку он позвонил в морг после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и рассказал о 300 погибших, хотя на самом деле жертв происшествия оказалось 64. В результате его слов в городе началась настоящая паника. Молва быстро распространилась с помощью социальных сетей по территории всей России.Евгения Вольнова обвинили в разжигании агрессии и заочно арестовали. Украина отказалась выдавать России «своего человека». Брат пранкера попался на торговле детским порно. Стас Кувиков выставляет себя жертвой, но полицейские задают ему вполне резонный вопрос, откуда в его доме взялись интимные фильмы с малолетками в главных ролях.