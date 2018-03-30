Видео избиения школьниц в Ленинске проверят в СК РФ

Жители Ленинска активно обсуждают на просторах социальных сетей ролик, в котором подростки измываются над девочками младше их. Автор ролика утверждает, что четыре старшеклассницы налетели на двух беззащитных школьниц. У девочек не было шанса защититься. Видео уже направлено на проверку в местное отделение СК РФ.

Николай Офицеров

Пользователи уверяют, что видеозапись поражает своей жестокостью. По мнению юзеров, это было сложно даже назвать дракой, ведь это больше было похоже на откровенное издевательство. Старшие девочки избивали своих жертв ногами и руками, таскали их за волосы. Судя по всему, это доставляло старшим детям удовольствие, ведь в этот момент они радостно смеются и подначивают друг друга избивать младших детей сильнее, ругаясь матом через слово. Помимо этого, одна из мучительниц обещает задушить одну из своих жертв шарфом.Также следует отметить, что за всем происходящим с праздным видом наблюдает толпа школьников. Никто не пытался вмешаться, чтобы остановить издевательство. Пока что неизвестно, насколько сильно пострадали девочки. Следствие обещает разобраться во всех подробностях инцидента.