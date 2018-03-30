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| | Видео избиения школьниц в Ленинске проверят в СК РФ

Видео избиения школьниц в Ленинске проверят в СК РФ

Сегодня, 13:12
Жители Ленинска активно обсуждают на просторах социальных сетей ролик, в котором подростки измываются над девочками младше их. Автор ролика утверждает, что четыре старшеклассницы налетели на двух беззащитных школьниц. У девочек не было шанса защититься. Видео уже направлено на проверку в местное отделение СК РФ.

Видео избиения школьниц в Ленинске проверят в СК РФ

 

Пользователи уверяют, что видеозапись поражает своей жестокостью. По мнению юзеров, это было сложно даже назвать дракой, ведь это больше было похоже на откровенное издевательство. Старшие девочки избивали своих жертв ногами и руками, таскали их за волосы. Судя по всему, это доставляло старшим детям удовольствие, ведь в этот момент они радостно смеются и подначивают друг друга избивать младших детей сильнее, ругаясь матом через слово. Помимо этого, одна из мучительниц обещает задушить одну из своих жертв шарфом.

Также следует отметить, что за всем происходящим с праздным видом наблюдает толпа школьников. Никто не пытался вмешаться, чтобы остановить издевательство. Пока что неизвестно, насколько сильно пострадали девочки. Следствие обещает разобраться во всех подробностях инцидента.
Николай Офицеров
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