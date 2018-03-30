В Павловском парке злоумышленники расставили капканы на животных

Местные жители обратились за помощью и с жалобами в администрацию музея-заповедника «Павловск». Никому неизвестно, почему неизвестные решили бороться с животными таким радикальным образом. Дело в том, что в парке не действует запрет на выгул собак. Хозяева пострадавших собак решили сфотографировать доказательства и опубликовать их в интернете.
Представители администрации заповедника «Павловск» обратились к жителям и сообщили, чтобы родители с детьми и хозяева со своими питомцами были начеку и аккуратнее во время прогулок в парке. Охранные предприятия заповедника начали искать злоумышленников-живодеров.
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