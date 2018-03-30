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| | В Павловском парке злоумышленники расставили капканы на животных

В Павловском парке злоумышленники расставили капканы на животных

Сегодня, 12:17
В Павловском парке неизвестные злоумышленники расставили капканы на животных. На сегодняшний день жертвами данных конструкций стали две собаки. Капканы злоумышленники прикрыли снегом. Отметим, что данные конструкции опасны не только для животных, но и для людей.

В Павловском парке злоумышленники расставили капканы на животных

 

Местные жители обратились за помощью и с жалобами в администрацию музея-заповедника «Павловск». Никому неизвестно, почему неизвестные решили бороться с животными таким радикальным образом. Дело в том, что в парке не действует запрет на выгул собак. Хозяева пострадавших собак решили сфотографировать доказательства и опубликовать их в интернете.

Представители администрации заповедника «Павловск» обратились к жителям и сообщили, чтобы родители с детьми и хозяева со своими питомцами были начеку и аккуратнее во время прогулок в парке. Охранные предприятия заповедника начали искать злоумышленников-живодеров.
Анна Котова
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