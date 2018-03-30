Воронежский рыбак накормил раненную лису в центре города

Александр не выхватил смартфон из кармана, чтобы запечатлеть необычную встречу. Он сначала поделился с голодным животным бутербродами с колбасой из своего рюкзака. Лисица съела угощение, а рыбак запечатлел сцену на видео. В социальной сети этот ролик обрел популярность. Журналисты сняли видео интервью с Председателя общества защиты животных Анны Дикой, которая поделилась своими соображениями по поводу видеоролика.
Лисица была голодна, как все животные весной. Она пришла к человеку, преодолев инстинкт самосохранения. Если бы животное почувствовало опасность, оно бы никогда не вышла на лед.
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