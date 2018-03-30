Воронежский рыбак накормил раненную лису в центре города

Житель Воронежа Александр Вовк взял рыбачьи снасти и пешню, чтобы посидеть над лункой в хорошую погоду на водохранилище в центре города. Каково было удивление мужчины, когда он увидел хромающую лисицу в двух метрах от себя.

Сергей Денисов

Александр не выхватил смартфон из кармана, чтобы запечатлеть необычную встречу. Он сначала поделился с голодным животным бутербродами с колбасой из своего рюкзака. Лисица съела угощение, а рыбак запечатлел сцену на видео. В социальной сети этот ролик обрел популярность. Журналисты сняли видео интервью с Председателя общества защиты животных Анны Дикой, которая поделилась своими соображениями по поводу видеоролика.Лисица была голодна, как все животные весной. Она пришла к человеку, преодолев инстинкт самосохранения. Если бы животное почувствовало опасность, оно бы никогда не вышла на лед.