Юлия Скрипаль в больнице начала есть и пить

Дочь британского экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлия уже может употреблять пищу и пить. Отметим, что недавно она очнулась после того, как с отцом подверглась воздействию отравляющего вещества в британском Солсбери.

Анна Котова

Один из местных телеканалов информирует, что Юлия Скрипаль, дочь Сергея Скрипаля, после прихода в себя может употреблять пищу и пить жидкость. До этого информировалось, что девушка очнулась и может общаться. Также врачи говорят, что Юлия идет на поправку. Отметим, что Сергей Скрипаль так и не пришел в себя, изменений никаких не зафиксировано.Напоминаем, что 4 марта в Солсбери подверглись воздействию отравляющего вещества британский экс-шпион Юрий Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании утверждает, что в покушении на двух человек с помощью вещества А234 виновата Россия. РФ в свою очередь отрицает данные обвинения.