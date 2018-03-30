Взрыв льда на реке оставил без стекол многоэтажки Семипалатинска

Руководство Шульбинской ГЭС решило понизить уровень воды в своем водохранилище и спустило на вовремя воду, сразу обострив паводковую ситуацию в казахстанском Семее (Семипалатинске).

Сергей Денисов

Городские власти, чтобы спасти город от затопления, решили взорвать шестьсот килограммов взрывчатки и разрушить ледяной торос. О последствиях этого решения сообщили местные интернет-ресурсы.Мощный взрыв полностью выбил стекла в многоэтажках спального микрорайона. Большинство жителей находилось на работе, и не пострадало от ударной волны. Досталось нескольким пенсионерам и детям. Выбитые стекла нанесли травмы людям, ребенок с глубокими порезами доставлен в больницу. Пожилые люди от госпитализации отказались. Эксперты МЧС проводят следственные действия по последствиям мелких разрушений.