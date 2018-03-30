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| | На Ставрополье опрокинулся автобус с восемнадцатью пассажирами

На Ставрополье опрокинулся автобус с восемнадцатью пассажирами

Сегодня, 10:45
Водитель рейсового автобуса заснул за рулем и опрокинул транспортное средство в кювет. Об этом сообщает пресс-центр МВД в Ставропольском крае.

На Ставрополье опрокинулся автобус с восемнадцатью пассажирами

 

В салоне были 18 пассажиров. Одна женщина из Дагестана погибла сразу, четверо молодых людей (до тридцати лет) получили травмы разной степени тяжести. 24-летний водитель, в нарушение инструкции, не имел стажа для своей категории пассажирских перевозок. За два года работы в автобусном парке он имел несколько административных правонарушений за ПДД и еще один раз проходил свидетелем правонарушения при аварии рейсового автобуса. Он отвлекал водителя во время управления транспортом.

Сотрудники ГИБДД осмотрели автобус. Все пассажирские места были оборудованы ремнями безопасности и держателями для рук на горизонтальных стойках для пассажиров. Правоохранители проводят протокольные следственные действия.
Сергей Денисов
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