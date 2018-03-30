Девушка погибла в Лондоне от упавшего на голову кирпича

В свои 29 лет Микаэла была не замужем, но в скором времени собиралась узаконить отношения с молодым человеком, о чем сообщила две недели назад своим друзьям на страничке в социальной сети.
Ее отец, проработавший всю жизнь на столичных стройках каменщиком, впал в состояние эмоционального ступора. Коллеги по работе стали собирать деньги на похороны девушки. Здесь нужно отметить, что в Великобритании – родине прецедентного права – существует самое жесткое законодательство по обеспечению безопасности при строительных работах. Английские коронеры, на данный момент, устанавливают все обстоятельства несчастного случая.
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